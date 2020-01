Příběh „nových členských průkazů DPO SR“ – jeden velký podraz! Informace pro všechny členy DPO SR a jiné zainteresované osoby. Informuji vás stručně o příběhu „nových členských průkazů DPO SR“. .......................................

Nešlo jen o „nové členské průkazy“

Jednalo se o komplexní projekt, který byl dohodnutý mezi naší společností, která vystupuje ve spolupráci s DPO s názvem „AGAU TÍM“ a vedením DPO SR, konkrétně s panem Horváthem, generálním sekretářem DPO SR.

Před o něco více než jedním rokem jsme, tzn. členové AGAU TÍMu, se několikrát setkali s odpovědnými osobami v sekretariátu, hlavně s panem Horváthem. Při našich schůzkách se postupně vyjasnila problematika DPO SR :

Nové povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů



Řešit povinnosti které vznikají z regulace General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

Hlavní povinnosti z GDPR a aktuální situace v DPO SR jsou přiložené k tomuto příspěvku.

Odpovědný pracovník musí být schopný dokázat, že jsou dodrženy všechny tyto zásady. Jejich nedodržení může vést k pokutě ve výši až 20 milionů EUR. (Wikipédia)

Modernizace správy



Ale to byla jen část věcí, které se měly řešit. Starý softvérový systém jednoduše neodpovídá dnešním standardům. Databáze v něm je plná chyb a svaz nemá představu, kolik lidí na Slovensku vůbec je členy DPO SR.

Starý členský papírový modrý průkaz není jen nepraktický, protože se jedná o papírovou knížku, která se špatně vejde do peněženky, ale většině členů ani není k dispozici, protože ji musí odevzdat předsedovi DHZ, aby je pro členy uschovával.

V případě ztráty ovšem jsou prakticky nenahraditelné, protože řada údajů v nich je do knížky zapsaná ručně a tyto údaje nejsou žádným způsobem propojeny anebo uloženy v systému.

Celkově šlo tedy o komplexní „překopání“ systému správy největšího sdružení na Slovensku, digitalizace administrace a zároveň zavedení nových, moderních průkazů, které jsou skrz digitální a unikátní kód propojeny se správou organizace. Jednalo se tedy o maximálně velký projekt v oblasti informačních technologií. Na konci tohoto projektu, který jsme očekávali do konce roku 2021, by DPO SR měl čistou, aktuální databázi členů, přesný přehled a kontakty. Samozřejmě Správa obsahuje široké možnosti filtrace, vyhledávání, zjednodušuje a zrychluje celkovou administraci. Odpadly by i takové - pro dnešní dobu šílenosti - jakými jsou papírové přihlášky anebo nálepky, které se musí ročně a ručně lepit do těch papírových knížek, jako za Rakousko-Uherska.

Cena projektu

Podmínkou projektu, co nám tehdy oznámil generální sekretář, bylo, že realizace tohoto celého komplexu nesmí stát „ani cent“ . Vymysleli jsme způsob, jak by se to dalo realizovat a to dokonce tak, že i členové DPO SR by z toho měli výhody. Profesionální hasiči anebo policajti už dlouhá léta mají řadu výhod u běžných služeb, například autopojištění. Takové výhody pro členy DPO SR dosud na Slovensku nikdy nebyly. Navíc jsme věděli z Rakouska, že dobrovolní hasiči mají možnost, aktivovat si na jejich průkazech tzv. funkci „Cashback“, co znamená, že z různých běžných nákupů se hasičovi nějaká procenta z plateb vrací na účet.

Věřili jsme, že zakomponování takových a podobných výhod do tohoto projektu by nám mohlo někdy naše investice, náš čas, naše cestovní náklady atd. pokrýt. Našli jsme tedy cestu, která je na Slovensku v takové kombinaci určitě unikátní.

Souhrn

Zavedení kompletně nové, moderní správy, která je aktivně propojená pomocí unikátního digitálního kódu na každém novém, praktickém, plastovém průkazu s každým jedním členem DPO SR.

Správa přináší při celkové administraci svazu dlouhou řadu průkopnických výhod, zrychlení procesů, snížení nákladů, automatizace různých kroků, odbourání potřeby ručního lepení nálepek a

online-registrace nových členů, odbourání papírovaček a mnoha dalších – A TO VŠECHNO ZDARMA PRO SVAZ A JEHO ČLENY – jediná „cena“ tohoto rozsáhlého projektu byla DOBROVOLNÁ MOŽNOST PRO ČLENY získat peníze nazpět z běžných nákupů!

Zkuste se, milí čtenáři, nad tím zamyslet – KDO s tím může mít problém? A proč? Rok jsme intenzivně pracovali, jezdili, vyjednávali, na softvéru pracovalo několik špičkových IT-kářů, právníci dohlíželi na soulad s aktuálními předpisy – za to, co jsme dělali, jsme sdružení ručili - i za správnost ohledně dodržení GDPR a jiných zákonných povinností.

Po roce intenzivní a bezplatné práce, desítek tisíc odcestovaných kilometrů, vysokých investic z naší strany, regionálních zaškolení tajemníků na práci s novou správou, vysvětlení jednotlivým členům nový systém a jak si aktivovat vlastní průkaz, nám pan Horváth oznámil ukončení spolupráce.

BEZ JAKÝCHKOLIV DŮVODŮ!



Jediné „vysvětlení“ bylo, že „někteří členové prezídia to nechtějí“. 11. prosince 2019 jsme měli možnost v rámci zasedání členů prezídia představit v krátkosti náš projekt, odvedenou práci a způsob, ve kterém prezentujeme změny v rámci regionálních kongresů, na kterých se mimochodem zůčastnil ze všech členů jen pan Ing. Tánczos a to v případě kongresu v Mostovej u Galanty. O tomto kongresu byla natočena krátká reportáž, na kterou se můžete podívat tady: https://www.youtube.com/watch?v=DpHTZxke5NE&t=4s

Projekt digitalizace správy DPO SR, který jsme realizovali, byl i medializován. Psali o nás v časopise TECHBOX. Věřím, že to nezůstane jediná medializace našeho projektu.

https://agau.sk/wp-content/uploads/2019/10/TECHBOX_jesen_2019_AGAU_TIM_final_farebne.pdf

V čem mohl být problém? Vzhledem ke skutečnosti, že nám nebyly oznámeny žádné důvody pro ukončení spolupráce, zbývá nám jen možnost analyzovat situaci a o možných důvodech jen spekulovat.

Pravidelně jsme chodili za generálním sekretářem a podávali správu o aktuálním stavu projektu. Vzhledem k tomu, že bydlí necelé dva kilometry od mého domova, jsem mu dokonce nabídl, že když by bylo cokoliv, jakýkoliv problém anebo dotaz, ať mě prozvoní, sejdeme se a při kávě probereme vše potřebné.

V našem zájmu bylo vždy jen to, aby sdružení a jeho členi byli spokojeni, protože jsme věděli, že když oni budou spokojeni, budeme spokojeni i my. Členům svazu jsme v rámci našich prezentací vždy dali možnost nám volat, kdyby měli jakékoliv otázky, ať už ohledně nového systému, průkazu anebo k výhodám, a to i o víkendu. Zaměření našich prezentací jsme po prvních dvou, (SNEM 27.04.2019 a v Malackách, kde jsme v první řadě prezentovali nákupní výhody z důvodu, že nová správa byla kdispozici v první řadě sekretariátu a jen velice omezeně okresním organizacím), změnili a zaměřili jsme se převážně na prezentaci modernizace správy a funkce nového průkazu a teprve na závěr jsme krátce prezentovali dobrovolné výhody.



Design nových průkazů?

Design byl vybraný a zvolený ze strany sekretariátu. My jsme jen plnili pokyn. Průkaz vypadá přesně tak, jak si to sekretariát přál. Náš systém byl a je plně funkční, řeší komplexně všechny potřeby svazu a dá se i libovolně rozšířit, přesně dle představ svazu. Všichni, kteří s ním začali pracovat, byli přesvědčeni, že toto je vynikající krok do budoucnosti pro celé sdružení DPO SR.



Po ukončení projektu

DPO SR by měl moderní, rychlou, spolehlivou správu s dalšími možnostmi vývoje

Čistou a aktuální databázi svých členů s možností vyhledávání a filtrace dle všech uvedených kritérií

Bez jediného Eura výdajů pro sdružení anebo jeho členy

Průběh konce

Po slavném zasedání prézídia, 11. prosince 2019, nás pan Ceľuch telefonicky informoval, že prezídium nechce pokračovat s naším projektem.

Dodal ovšem, že on a pan Horváth nám představí způsob, jak pokračovat, „abychom byli spokojeni“.



19.12.2019 jsme měli dohodnutou schůzku s panem Horváthem. Bohužel generální sekretář na náš termín zapomněl a tak se realizoval teprve ve středu, 15.01.2020 v 9 hodin v sekretariátu v Kutuzovové 17, v Bratislavě.

Znaší strany se zůčastnil Pavol Kugler, Peter Murgaš a já. Pán Horváth nám osobně oznámil, že máme pokračovat na úrovni ÚzO a oslovovat ty ÚzO, které mají samostatně zájem o modernizaci vlastní správy, hlavě na jihu a východě Slovenska! Další den jsme zahájili kroky v pokračování tímto novým směrem:

Začali jsme organizovat další kongresy v okrese Bardejov.

Oznámili jsme na facebooku nový způsob spolupráce s Územními organizacemi.

Vytvořili jsme přehled možných funkcí naší správy pro Územní organizace, který by byl pro ně mnohem rozsáhlejší, protože odpadlo omezení ze strany sekretariátu. Přehled funkcí nové správy najdete tady:

https://agau.sk/wp-content/uploads/2020/01/Vyhody_novej_spravy_clenov.pdf

V pondělí, 20.01.2020 mne naposledy kontaktoval pan Horváth. Žádal mne, abych odstranil jeho jméno a jméno pana Ceľucha z mých oznámení na facebooku. Následně se začalo objevovat na facebook-stránkách některých územních organizací „Usmernenie“, ve kterém zřejmě generální sekretář (úplně jasné mně to není kdo ho napsal) uvádí:

„Na základe množiacich sa poloprávd a lží, týkajúcich sa členských preukazov DPO SROV...“

F předpokládám, že se stímto snaží označit mně jako lháře, který si variantu oslovení ÚzO vycucal z prstů. Co ktomu mám říct? Byli jsme tři a všichni jsme to slyšeli. Dokonce i já jsem už celkem zběhlý ve slovenštině.

„Prezídium DPO SR B e r i e n a v e d o m i e: Výpoveď zmluvy medzi DPO SR a AGAU PETRAM, s.r.o. na nové plastové členské preukazy DPO SR. U k l a d á: Sekretariátu DPO SR: Urobiť prieskum trhu na elektronickú evidenciu členstva a nové členské preukazy DPO SR.“

F takže pokud to chápu správně, namísto moźnosti, získat tyto věci zdarma, už dokonce rozběhnuté v osmi ÚzO, zaškolené tajemníky, tisíce aktivovaných nových průkazů, se toto vše ruší, aby se přešlo na další novou správu anebo „elektronickou evidenci“ během jednoho roku? Ovšem pochybují, že po naší zkušenosti s vedením sdružení by se mohl opakovat takový „bezplatný experiment“.Bude se jednat o placenou službu. Vzhledem k teoretickému rozsahu organizace taková služba bude drahá a bude hrazena ze státních peněz. Občané Slovenské republiky za to budou platit. Mělo by je to zajímat a měli by vědět, že výdaje za takovou zakázku nemusely být:

Programování a nastavení nové digitální správy v intenzivní spolupráci s dotyčními osobami na sekretariátu

Výroba teoretických 40.000 až 100.000 průkazů (přesný počet živých a reálně existujicích členů není z našeho pohledu možné určit)

Zapracování všech tajemníků na Slovensku v práci s novým systémem

Instrukce pro členy DPO SR, jak si aktivovat nový členský průkaz – dle našich zkušeností (jako tip pro dalśí společnost, která má tu odvahu pustit se do spolupráce s tímto sdružením) je to nejlepší osobně, přímo na mobilech, hlavně u starších členů v každém koutu Slovenska

POZOR: (jako další tip pro naše následovníky) výzva, přesvědčit členy o výhodách změny systému, například výměně papírových knížek za plastové průkazy, je vážně komplikovaná záležitost. Zvláště zajímavé to bude tam, kde už se členové zůčastnili kongresů, kde jsme jím vysvětlili změny ročníku 2019.

Práce se členy DPO SR je převážně možná jen ve večerních hodinách. Přes den lidé musí pracovat, takže se jedná o příjemné večerní zážitky.

Zvolili jsme formu hromadných prezentací v rámci kongresů. Vpřípadě, že naši následovníci by měli pokračovat tímto způsobem, bude asi lépe vyhýbat se těm kongresním domům, kde jsme už byli. Nevím, jak by reagovali místní starostové a primátoři v případě opětového kontaktování.

Po objevení tohoto „usmernenie“ jsem psal panu Horváthovi následujicí zprávu, na kterou jsem bohužel už nedostal žádnou odpověď: Zprávu jsem přiložil k tomuto příspěvku.

Každopádně přeji jakékoliv štastné firmě, která „vyhraje tento konkurz“ na zakázku, která ještě před rokem nesměla stát ani CENT! Všechno nejlepší a hodně štěstí!

Dále se potom píše, že „Touto cestou chcem všetkým oznámiť, že DPO SR, generálny sekretár DPO SR ani prezident DPO SR sa v žiadnom prípade so spoločnosťou AGAU PETRAM nedohodli na ďalšej spolupráci v rámci ÚzO DPO SR.V súčasnej dobe existuje teda v rámci DPO SR iba jeden druh platného členského preukazu v knižnej forme.“

… a že se bude pracovat na nové směrnici pro nové průkazy atd.

Co se týká toho vyjádření, že nikdo se s námi nedohodl, k tomu jsem se už vyjádřil. Prostě nám pan Horváth řekl, že máme pokračovat na úrovni územních organizací – a to 15.01.2020, Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, v době mezi 9 a 9:30 hodin ráno. Jsme tři svědci, byli jsme přítomní, střízliví a při vědomí. Věřím, že i pan Horváth je v pořádku, zdravý a plně při smyslech, zvlášť vzhledem k jeho funkci. Dál se k tomu již nechci vyjjadřovat. Po tom, co nám oznámil, že máme oslovit ÚzO, tak nám takhle padl do zád. Jsem zvědavý, jakým způsobem se budou prezentovat nové členské průkazy - jestli podobnou formou jako ty „starý nový“?

Závèr

Vedení svazu dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky padlo do zad lidem, kteří obětovali rok života a své úspory, aby mohli realizovat na míru největší projekt modernizace správy celé organizace v historii, kteří byli ochotni cestovat do každého kouta republiky a zaškolit tajemníky pro práci s novou správou, diskutovat a probrat s jednotlivými hasiči změny a sbírat nápady na vylepšení, kteří byli k dispozici jakémukoliv členu DPO SR každý den v týdnu telefonicky, přes mail anebo facebook. Vedení svazu dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky ukázalo své opovržení vůči tisícům lidí, vlastním členům, kteří cestovali na naše kongresy, starostům, primátorům, kteří sami byli částí prezentací

Osobně si myslím, že by všichni účastníci našich kongresů měli žádat cestovné a nechat si zaplatit svůj čas, který věnovali novému systému, který jsme prezentovali.

Jen si položím otázky:

Komu může vadit, že netekly státní ani soukromé peníze?

a

Komu může vadit, že by DPO SR měl čistou, správnou a aktuální databázi členů?

Při strávení tohoto největšího podrazu v mém životě nezapomínám na všechny ty hezké zážitky a milé lidi se kterými jsem se v rámci tohoto roku a v souvislosti s tímto projektem mohl seznámit.

Děkuji vám za ochotu s námi spolupracovat.



S úctou,

Dipl.-Kfm. Dipl.-Volksw. Zdeněk Kedroutek, člen AGAU TÍMu