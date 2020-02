Dezinformace, nevědomost a levná polemika:„Zarážajúce fakty o nových ČP pre DPO SR"

Dezinformace, nevědomost a levná polemika v blogu s názvem:„Zarážajúce fakty o nových členských preukazoch pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR“ ze 14.02.2020.

Vyjadřuji se k tomuto novému/starému blogu ohledně nových členských průkazů. Proč „nový starý“? Dotyčný bloger v podstatě řadu svých „odhalení“ už napsal v prvním blogu v srpnu. Tentokrát je to o to horší, protože po prvním katastrofálním blogu jsme byli osobně u něho, abychom mu vysvětlili situaci a chránili ho před další ostudou a vlastní dehonestací.



Očividně ovšem žije ve svém vlastním světě a jednoduše je to jeho „styl“ - zveřejňovat neověřená „fakta“, podložená maximální nevědomostí a myslet si, že tím je spíše něco jako „investigativní žurnalista“ a ne právník, což tvrdí, že je.



Konkrétně:



● Nové členské průkazy nebyly „slevová karta“, ale plnohodnotný, zašifrovaný průkaz, který byl pomocí unikátních QR-kódů přepojen s novou, digitální správou občanského sdružení DPO SR. Možnost dobrovolně si aktivovat Cashback funkci (peníze nazpět z nákupů) byla dodatečná funkce tohoto průkazu. K tomu jsem již uvedl, že i dobrovolní hasiči v Rakousku, ale i v České republice mají systémy nákupních výhod na svých průkazech. Rakouští mají dokonce přesně stejný – Cashback World. Není to nic neobvyklého.

● Forma prezentace na Snemu se samozřejmě dá kritizovat. Nikdo není dokonalý a digitalizace systémů DPO SR se neděje až tak často, tím spíš, že se jednalo o úplně nový, jedinečný projekt, který má i své fáze. Ovšem nám bylo předem vysvětleno, že máme vyloženě představit a prezentovat výhody a ne moc mluvit o systému, protože do systému měl mít možnost zasahovat hlavně sekretariát a jen velmi omezeně Územné Organizace a už vůbec ne jednotlivé DHZky.



● Je obdivuhodné, že bloger má čas věnovat studování členských průkazů „měsíce“. Kritizuje, že nebylo výběrové jednání na dodavatele nových členských průkazů. Že situace je dokonce „o mnoho horší, než si to vůbec mohl představit“. DPO SR správně odpovídalo, źe výběrové jednání nebylo potřebné, vzhledem k tomu, že se jednalo o bezplatnou zakázku. Bloger píše, že naše nabídka nebyla „ekonomicky výhodná ani správná“ a že se „mohli přihlásit i jiní uchazeči, kteří by byli DPO (chybí SR, pozn.) ochotni nabídnout o mnoho více, než jen členské průkazy...“. Bloger teď má příležitost se do toho pustit – ať on zavede novou digitální správu a moderní plastové průkazy pro DPO SR. Ovšem – bez halíře nákladů pro svaz i členy! Zřejmě je expert a budeme rádi, když se něco přiučíme.



Bloger píše, že jsme DPO SR odevzdali „jen členské průkazy“. Já teď vážně nevím, jestli bloger není schopen chápat nejjednodušší vysvětlení, anebo jestli prostě sprostě lže. Po jeho prvním blogu k tomuto tématu, jsme ho osobně navštívili v jeho kanceláři. Podrobně jsme mu ukázali systém, který za tím projektem stojí – moderní, digitální správa, která maximálně zmodernizovala celkovou administraci občanského sdružení, odbourala zbytečné náklady, jakými jsou například tisk a distribuce nálepek po celém Slovensku, výrobu průkazů, papírové přihlášky a nutnost toto všechno pracně a ručně zadávat a evidovat. K tomu je potřebné dodat, že většina lidí, kteří se angažují v DPO SR, pracují bezplatně anebo za minimální odměny, takže odebrat jim zbytečnou administrativní práci by je nestálo jejich pracovní místo, ale umožnilo by jím trávit více času v kruhu jejich rodin, anebo se prostě věnovat čemukoliv jinému. To, že každý člen měl dostat navíc ještě moderní, plastový průkaz, který se vpřípadě ztráty dal lehce nahradit (tvorba PDF-formy zdarma, výroba nového průkazu za € 1,- poplatek), byla jen ta „špička ledovce“ odvedené práce pro DPO SR. Občanské sdružení se vyjádřilo, že bude veřejně hledat nového dodavatele elektronické evidence členů DPO SR. Bude zajímavé vidět, kolik společností se najde – a za jakou cenu – které budou ochotny cestovat po Slovensku, zapracovat tajemníky a vysvětlovat jednotlivým členům, jak funguje aktivace nového členského průkazu – a to po večerních hodinách, protože členové DPO SR přes den pracují. Jak to bude probíhat? Naše zkušenost byla taková, že alespoň tu aktivaci průkazu bylo možné velké části členů ukázat osobně. Jak to budou dělat jiné společnosti, se ukáže. V tomto případě už se nedá mluvit o nevědomosti blogera – byli jsme osobně u něho, věnovali jsme tomu dvě hodiny našeho času, abychom mu ukázali systém, vysvětlili možné výhody. Nevěřím, že by si to už nepamatoval, takže se dá jednoduše vycházet z toho, že lže – nešlo absolutně jen o nové plastové průkazy pro členy DPO SR, ale o komplexní modernizaci a digitalizaci celé správy, v souladu s aktuální legislativou ohledně ochrany osobních údajů!

Bez ohledu na to, že jsme již navrhovali svazu, že v případě úspěsného fungování i nákupních možností, budeme hledat možnost, jak DPO SR podpořit, o čem bloger samozřejmě nemůže vědět (tak by i neměl o tom psát), tak si osobně myslím, že to není jeho starost. Nikdo ho do ničeho nenutil, výhody mohl, ale nemusel využívat a je to pouze na svazu, jakým způsobem funguje správa. Možná, když už tomu věnoval „měsíce“, zjistil, kolik SH ČMS dostává od European Youth Card Association (EYCA) za umožnění slev na jejich průkazech anebo kolik platí Cashback World rakouským dobrovolným hasičům? Slovenský projekt byl ovšem jedinečný v tom, že se nejednalo právě jen o zavedení nových průkazů, ale o komplexní modernizaci administrativy.



● Co se týká spolupráce a smluv, tak jsme se my, jako dodavatel produktů a služeb, museli spolehnout na to, že ze strany DPO SR je všechno v pořádku. Vzhledem k tomu, že jsme prezentovali nové průkazy v rámci Snemu, jsme samozějmě vycházeli z toho, že celkový projekt je dohodnutý a schválený, ať už na úrovni Snemu anebo prezídia.



● Co se týká ochrany osobních údajů, tak odkazuji na můj komentář na první blog blogera https://blog.sme.sk/admin/c/523900/preview-page.html. Bloger se sám představuje jako právník. Sám by měl být schopen si nastudovat platnou legislativu. Uvádím znění slovenských zákonů, které jsou v souladu s evropským nařízením GDPR:



Výňatok zo Zákona na ochranu os. údajov 18/2018 Z.z. ve smyslu evropského nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR) Vďaka nového systému na správu členov DPO, si zväz DPO SR pomáha plniť nižšie uvedené povinnosti týkajúce sa každej organizácie spracúvajúcej údaje o fyzických osobách,tzv. dotknutých osobách. Vyzdvihujeme hlavne povinnosti zparagrafov 9, 11, 22 a 39 tohto zákona



Aktuální systém, ve kterém jsou vedeny údaje i léta po smrti člena, ve kterém jsou členové vedeni v několika případech i duplicitně, ve kterém jsou údaje již desítky let chybné (například jména a adresy) odpovídá dnešním standardům a zákonům? Myslím, že každý si může sám udělat k tomuto vlastní obraz.

Nové členské průkazy vznikly přesně podle představy vedení svazu. Vizuál hasiče a uvedené logo byly přesně tak zvolené ze strany sekretariátu. My jsme plnili jen pokyn. Diskutovali jsme i variantu, že by průkaz uváděl otevřeně více údajů, včetně fotek, ale nakonec se vedení DPO SR rozhodlo pro tuto zvolenou formu průkazu. Způsob zašifrování odpovídá nejvyšší úrovni zabezpečení osobních údajů, která je aktuálně možná a je plně v souladu s platnou legislativou. Navíc při změně údajů, jakými jsou například adresy anebo hodnost, není potřebné průkazy měnit, protože změny se uvedou přímo v systému a při čtení digitálního kódu se na průkazu okamžitě objeví. To nešetří jen přírodu, ale i čas a peníze. Samozřejmě pravda je, že například ztracený občanský průkaz se dá velmi nechutně zneužívat. Ovšem v řadě evropských států už obsahuje vlastní čip a v případě ztráty se tento čip dá deaktivovat, což vede k tomu, že policie a jiné státní orgány, ale i banky zjistí, že tento průkaz není platný. Stále ale zůstává špatný pocit z toho, že někdo zná vaši adresu, vaše rodné číslo, váš datum narození atd.

Rozhodli jsme se společně s vedením jít touto cestou, která je prostě nejbezpečnější a chrání údaje na úrovni internetového bankovnictví.



● O ochraně osobních údajů v souvislosti se spoluprací s naší společností bloger nic neví. Na toto důležité téma existuje

samostatná smlouva. Naše firma nikdy neměla žádný přístup k údajům ze strany DPO SR. Celý tento odstavec, druhá půlka třetího bodu, je absolutně bezpředmětná. „Žádný člen DPO (SR chybí, pozn.) nedal předem souhlas k využití svých osobních údajů...“ na vystavení věrnostní, nákupní kartu“, píše bloger. Ovšem žádnému členu nebyla vystavena „nákupní věrnostní karta“, ale průkaz pro účely DPO SR. I toto jsme mu vysvětlili v rámci osobního setkání. Ukázali jsme, jakou formou si každý člen může aktivovat tuto funkci, že k tomu je potřebné vykonat nékolik kroků. V případě, že si člen Cashback funkci neaktivoval, tak čárový kód na průkazu je jen veselá skupinka čárek, bez jakékoliv funkce. Kdokoliv nemá aktivovaný Cashback na svém (bývalém) průkazu si to může vyzkoušet – žádný skener na světě tam nic nenačte. Bloger podává zase nepravdivé informace a co mne dost udivuje je, proč opět píše něco, co jsme mu přesně ukázali, źe tomu tak není. Nejen, že není schopen se předem informovat než zveřejňuje svoji nevědomost – dokonce i přes důkladné vysvětlení si zůstává při jeho falešné „pravdě“ a opět ji píše veřejně do svých blogů. Já nevím, jak se takové chování nazývá, ale jsem přesvědšen, že existuje pro to profesionální výraz. O fotografii jsme se bavili s vedením hned na začátku naší spolupráce. V této době žádné fotky nebyly přáním ze strany svazu.Technicky tato možnost existovala a byli jsme ochotni ji splnit. A ano, v případě digitálních, šifrovaných průkazů se fotka objeví při čtení průkazu a není uvedená na průkazu. Tak funguje tato technologie. Při soutěžích by organizátor dostal prozatímní čítačku formou linku na mobil, aby mohl rychle a jednoduše ověřit platnost průkazů. Existující papírové průkazy většina členů nemá ani k dispozici, protože jsou uschované u předsedů DHZek, takže pro běžnou identifikaci jsou ve většině i tak nepouživatelné. Ano, bloger má velkou pravdu, „k otevření informací z členského průkazu“ byl potřebný například mobilní telefon, tzv. „Smartphone“ anebo „chytrý telefón“. Je to zařízení, které v dnešní době je celkem rozšířené a běžné. A ta „zázračná software“ na přečtení informací se jmenuje „QR-kód čítačka“. Existuje jich hodně, ve většině jsou zdarma a dají se na tato technická zařízení s názvem „Smartphone“ stáhnout bez problémů. Celý proces čtení nového průkazu trval cca. pět až deset sekund. Celkový proces aktivace nových členských průkazů jsme představovali a vysvětlovali osobně v rámci návštěv jednotlivých DHZek, anebo v rámci větších regionálních kongresů. K těm „papíračkám“, posílání desítek tisíc nálepek do tisíců obcí na Slovensku, sbírání papírových přihlášek, které se následně musí ručně přepisovat do systému, jsem se už vyjádřil. Je to způsob zastaralý a v dnešní době naprosto zbytečný. Tuto situaci nemění ani odkaz na organizace, které ještě fungují tímto stylem. Není to prostě efektivní.



● Bloger si stěžuje na propagaci nových členských průkazů ze strany DPO (SR zase zapomněl, pozn.). Pravda je, že občanské sdružení DPO SR mělo uvedenou podstránku pro aktivaci nového členského průkazu na své webové stránce, což mi připadá celkém logické, když jde o zavedení nového členského průkazu pro vlastní účely.

I nahrávka s generálním sekretářem je čistě o novém členském průkazu a o ničem jiném. Nikde svaz nepropagoval žádné spojené výhody. Vzhledem k situaci, že výroba, distribuce, programátorské práce, cestování, noclehy a mnoho jiných spojených výdajů a investic jsme hradili my, tak právě tyto výhody byly jedinou možností, jak tento projekt financovat. Takže to, co je sice psané ve smlouvě a co uvádí bloger, že by DPO SR mělo pomoci při propagaci výhod, svaz nikdy v této formě nepraktikoval. K propagaci nového členského průkazu ze strany časopisu „Požiarnik“ nikdy nedošlo – i když by i toto dávalo logiku. DPO SR nikdy nepropagoval žádné výhody pro členy, spojené se zavedením nových členských průkazů! Není mi jasné, na co bloger tady naráží. Upřímně si myslím, že sám neví.



● Co se týká znaku DPO SR, tak si myslím, že v žádném případě nedošlo k nějakému „dehonestování“. Byli jsme oficiálně pověřeni ze strany sekretariátu vykonat naší činnost, distribuovat nové členské průkazy, vysvětlit systém nové správy, zaškolit tajemníky v Územních organizacích a spolupracovníky na sekretariátu, aby byli schopni s novou správou pracovat. V pracovním tričku jsme šli i přímo na termíny do sekretariátu, znaky jsem koupil v oficiálním obchodě DPO SR a od samého začátku o tom bylo vedení informováno, jakým způsobem znak používáme a kde ho nosíme. Hovořili jsme o činnosti dobrovolných hasičů vždy s maximálním respektem. Různé výhody, které členové DPO SR mohli a mohou čerpat, se podobají výhodám, které mohou čerpat například i profesionální hasiči anebo policisté. Není to nic dehonestujícího, ale pravý opak – byl a je to začátek toho, jak dobrovolníkům umožnit různé výhody i jako odměnu za jejich činnost. Po ukončení spolupráce jsme znak DPO SR z našich stránek odstranili. Problém je, že na desetitisících průkazů je uvedený, což znamená pro nás velkou ztrátu, protože už není možné tyto průkazy dál používat.



● K bodu o „výhodnosti smlouvy“. Po roce investování vlastních úspor, odježděných tisíců kilometrů, tisíců hodin práce, organizování kongresů, programátorských prací, do kterých jsme museli investovat, – po jednom roce náročné, těžké a intenzivní práce, kdy každý z nás obětoval své soukromé úspory, abychom mohli realizovat tento projekt, bloger píše něco o tom, že tato smlouva byla „nevýhodná pro DPO (SR zapomněl, pozn.)“ a jen „pro nás byla mimořádně lukrativní a výhodná“????? Já vážně žasnu nad takovou drzostí.



- Blogerovi není absolutně nic do toho, jak jsme se dohodli a jakým způsobem jsme měli nastavený obchodní plán, ale mluvili jsme otevřeně o tom, formou například darů anebo dotací podpořit i svaz v případě, že budou zisky. Tento projekt byl svým způsobem jedinečný. I způsobem, jak se měl financovat. Vzhledem k situaci, že se nikdy v minulosti nic podobného takhle nerealizovalo, jednalo se od samého začátku o velké podnikatelské riziko. Za největší riziko jsme považovali, že výhody nebudou akceptované, ale rozhodně nás nenapadlo, že svaz nedodrží dohodu a zruší spolupráci před tím, než nová správa byla zavedena plošně na celém území Slovenské republiky. Ovšem - jakékoliv riziko bylo jen na naší straně – ani jeden člen DPO SR, ani občanské sdružení, ani stát a tím pádem ani jeden občan Slovenské republiky za modernizaci správy tímto způsobem nemusel plati ani jeden Cent! Následná modernizace, která bude muset pravděpodobně už být hrazena ze státních peněz, by měla být vyžádaná od těch, kteří tento projekt nakonec pohřbili – včetně blogera. Proč by občané měli za něco platit, co mohlo být zdarma?



- Program je komplexní a naprogramovaný přesně pro účely DPO SR s možností jakéhokoliv upřesnění. Nejednalo se o žádnou základní službu, jak píše bloger, (ovšem o jeho technických schopnostech už jsme se mohli přesvědčit - viz „Smartphone“). O to více jsem pro to, aby nová správa, respektive forma elektronické evidence členů DPO SR byla hrazena z jeho strany. Správa pro 100.000 členů, k tomu 100.000 plastových průkazů, možnost online přihlášek, jednoduchých změn v systému a údajů členů, elektronická evidence členských poplatků, distribuce po celém Slovensku, zaškolení pracovníků je „velmi jednoduché a náklady zřejmě ne vysoké“. Takže – pusťte se do toho pane blogere! - To, že program se nestává vlastnictvím zákazníka, je naprosto normální a běžná věc. Už jen z pohledu servisování, údržby, změn programů, funkčnosti atd. DPO SR nemá vlastní programátorské oddělení s možností programování vlastního, nového softvéru. Softvér se běžně nekupuje – ale licence na softvér se platí! Jakákoliv firma, která používá například programy Excel, Word, Access, Outlook – tak jen platí za licence – ne za programy – programy stále patří společnosti Microsoft a v případě, že se licence neplatí, tak se programy vypnou. To je naprosto běžná, normální praxe a je to neskutečné, že se v dnešní době taková situace musí vysvětlovat právníkovi.



- V bodě sedm se bloger definitivně odhalil. S dobrým úmyslem mu doporučuji, aby si našel jiné zaměstnání, kde v klidu může polemizovat o nesmyslech, zabývat se zbytečnými útoky do všech

směrů, bez nutnosti si něco ověřit. Jako právník – a to už jsem psal minule – je podstatné být přesný, korektní, udržovat si úctu a držet se faktů. Jeho porovnání s vlaky je absolutně od věci, 1% Cashback (ne sleva, pozn. – ale i to jsme jemu již vysvětlili) je absolutní minimum. Hodně firem dává 2%, 3% až 5% a některé i 10% a více. Navíc je to svobodné rozhodnutí každého člověka, jestli se mu vyplatí vytáhnout průkaz při platbě, aby získal pár procent z nákupní ceny nazpět anebo jestli udělá jeden překlik navíc, aby například z ceny za dovolenou přes společnost booking.com dostal nazpátek 2%. V tomto bodě začíná boj s Cashback Worldem, který nebudu ani komentovat. Jeho polemické argumentace a nesmyslné porovnání připomínají debaty v krčmě po desátém pivu, a ne přesné analýzy praktikujícího právníka. Jeho výpočty ohledně bonusů jsou čistá iluze a světelná léta od reality. „Přátelské bonusy“ už neexistují a i kdyby – mnoho velkých firem prošlo v minulosti různými fázemi. Jinak – pro informaci – i dnešní běžné bankovní kreditní karty si prošly v šedesátých a sedmdesátých letech podobnými vývoji, jako Cashback karty. Dnešní systém společnosti je postavený na solidních nohou. Těžko by asi dobrovolní hasiči Rakouska, velké sportovní kluby jako HC Slovan Bratislava, Slavia Praha, Lazio Řím, Rapid Vídeň anebo i velké obchody, jakými jsou například TESCO, Terno, OBI, Bauhaus, booking.com, AliExpress a přes 100.000 jiných, by s ní spolupracovali. Uvedené kvóty, které uvádí bloger, neexistují nikde na světě. Průměrný obrat ve výši € 200,- měsíčně, anebo 50% uživatelů –to může být bloger klidný – jsou čisté iluze. Ale i kdyby nebyly – znamenalo by to jen to, že lidé tyto výhody rádi využívají a jsou s tím mimořádně spokojeni. V jakémkoliv případě je to výraz vysoké míry závisti, která se tady projevuje. Tato závist a nenávist jsou přesně ty charakterové vlastnosti, které se všeobecně popisují tak, že je potřebné sousedovi zabít i tu jednu kozu, o kterou má víc. Je to smutné, ale i takoví lidé jsou a bohužel negativně ovlivňují celkoý vývoj země. Samozřejmě, že jsme z takového projektu a nápadu očekávali i návrat našich investic a určitý finanční prospěch. Naším cílem bylo vytvořit „win-win -situaci“ pro všechny strany, pomoci bez toho, abychom někomu způsobili náklady.

Jeho tvrzení, že jsme věnovali 80% času prezentaci výhod je lež. Toto se stalo jen v případě Snemu a při prezentaci v Malackách a to i z toho důvodu, protože nám bylo řečeno, že o systému není až tak potřebné mluvit, protože možnost do něho zasahovat bude mít jen sekretariát a tajemníci ÚzO. Následně jsme způsob prezentace změnili a drtivou většinu času prezentovali výhody nové správy a sbírali návrhy na vylepšení dalších možných funkcí i pro jednotlivé DHZky. Toto mohou dosvědčit prakticky všichni členové, kteří

navštívili některý z našich kongresů. Ty další věci v tomto bodě již komentovat nebudu. Je to prostě inkompetentnost za inkompetentností – uvedená stránka „AGAU pre ženy“ umožňuje jen standardní služby, bez výjimečných výhod, jakými jsou například VIP-členství ve zdravotnictví anebo 10% nazpátek z každého pojistného za PZP. Tento člověk není schopen si ověřit ani nejjednoduší věci, které jsou online přístupné.



- AGAU Spravodaj pře členov DPO SR nebyl poslán ze strany orgánů DPO SR, ale od nás. Odesílatel je: vyhody@agau.sk. Vysvětlení pro blogera: když se na závěr E-mailu (běžný anglický výraz pro tzv. „elektronickou zprávu“, pozn. pro blogera) nachází například koncovka „@agau.sk“, tak odesílatel je „AGAU“, ne „DPO SR“. Když pošle něco „DPO SR“, dá se to lehce poznat tak, že jejich maily končí na „@dposr.sk“. Nevím, co k tomu už mám dál napsat. Je to prostě neskutečné.



● „Zvláštní přehlasování“, o kterém píše bloger, bylo jasně dohodnuté s generálním sekretářem ve středu, 15.01.2020, v rámci naší schůze od 9 hodin ráno. Byli jsme tam tři a všichni jsme to slyšeli. Měli jsme pokračovat na úrovni ÚzO a systém naladit na jejich potřeby. Několik ÚzO již zahájily úspěšně práci s novým systémem a chtěly s ním pokračovat. Bylo nám řečeno, že máme vynechat ty ÚzO, které nechtějí modernizovat správu a věnovat se hlavně jihu a východu. Toto byl ten hlavní podraz v tomto celém příběhu. Popsal jsem ho ve vlastním blogu https://kedroutek.blog.sme.sk/c/525900/pribeh-novych-clenskych-prukazu-dpo-sr-jeden-velky-podraz.html.



Shrnutí: Blogerovi přeji hodně úspěchů a štěstí při řešení očividných osobních problémů a doporučují profesionální pomoc. Nepamatuji si, že bych kdykoliv v životě četl hůře ověřená tvrzení, v takové míře nepodstatné informace, tolik lží a dezinformací v jakémkoliv článku. Určitě doporučují změnu profese směrem k něčemu jednoduššímu, kde není potřebná přesná práce, rešerše, zkoumání faktů a jiných „nudných a náročných věcí“.

Úpřímně mně tyto blogy připadají tak nesmyslné a zbytečné, plné nevědomosti a nekompetentnosti, že se domnívám, že za nimi je něco úplně jiného. Jak si může poměrně mladý člověk, který je očividně zdatný na počítači myslet, že „Excel“ by mohl být ideálním programem pro administraci sboru s údajně 100.000 členy? Nechce se mi prostě věřit, že toto může myslet vážně. Tak si pokládám otázku, kdo tohoto právníka za tyto nesmysly platí? Respektíve proč by měl věnovat tolik času, „měsíce“ jak píše, věci, která mu nevynese žádný příjem? Nedává to logiku. Spíše si se domnívám, že za tím bude něco úplně jiného. Že se jedná o aranžované akce ze strany těch, kteří měli zájem o zrušení projektu.



Dipl.-Kfm. Dipl.-Volksw. Zdeněk Kedroutek, člen DPO SR